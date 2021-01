Berlin (ots) - Am 20. Januar 2021 ist bei BILD der TRUMP-WEG!-TAG. BILD LIVE begleitet die Amtseinführung von Joe Biden als 46. US-Präsident ab 16.00 Uhr mit einer vierstündigen Live-Sendung aus dem "Oval Office" in Berlin. Das Studio im Axel Springer-Hochhaus wurde wie das originale Präsidentenbüro im Weißen Haus gestaltet.Moderiert wird die Sendung von Nele Würzbach, Claus Strunz, Patricia Platiel und Kai Weise. Die BILD Reporter Karina Mößbauer und Herbert Bauernebel berichten live aus den USA vor Ort sowie direkt aus Washington. "Breaking Tweets" zeigen aktuelle Wortmeldungen aus den sozialen Netzwerken.In der TRUMP-WEG!-TAG-Sendung kommen prominente Gäste aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Sport zu Wort. Unter anderem mit dabei: Bundesaußenminister Heiko Maas sowie Show-Legende Thomas Gottschalk. BILD Chefredakteur Julian Reichelt, BILD Kolumnist Alexander von Schönburg und der stellvertretende Chefredakteur Paul Ronzheimer kommentieren.Die Sondersendung von BILD LIVE ist erstmals auch im Kanal DABEI bei MagentaTV zu sehen. BILD LIVE gibt es außerdem bei BILD.de, bei BILD auf Youtube und Facebook sowie auf dem Fernseher über IPTV bei waipu.tv und über die BILD Smart-TV-App.Claus Strunz, in der BILD Chefredaktion verantwortlich für BILD LIVE: "Der 20. Januar ist ein historischer Tag, der von den Menschen mehr noch als die Amtseinführung des neuen Präsidenten als das Ende der Ära von Donald Trump gesehen wird. Daher begleitet BILD LIVE dieses Ereignis mit dem TRUMP-WEG!-TAG. Erstmals wird eine Sondersendung von BILD LIVE auch bei einem Sender auf der MagentaTV-Plattform zu sehen sein, so dass noch mehr Zuschauer die Möglichkeit haben, diese auch auf den großen Bildschirmen zu verfolgen."Über MagentaTV - das Fernsehangebot der TelekomMagentaTV bündelt klassisches Fernsehen, Media- und Videotheken sowie Streamingdienste und exklusive Inhalte auf einer Plattform. Mit rund 300 TV-Sendern und mehr als 100 HD-Kanälen bietet MagentaTV nicht nur eine umfangreiche Programmauswahl, sondern auch das größte HD-Angebot in Deutschland. Ausgewählte UHD-Inhalte schaffen dabei ein brillantes Fernseherlebnis. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und 7-Tage-Replay einen einmaligen Komfort. Weitere Informationen unter www.magentatv.de (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.magentatv.de%2F&data=04%7C01%7Cchristian.senft%40axelspringer.de%7C8570d50457f24163b20408d8ba52419d%7Ca1e7a36c6a4847689d653f679c0f3b12%7C1%7C0%7C637464209760644585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SCutodYugfncRnkBCESJH3Vky6jm3GUwjZRBo3re8Eo%3D&reserved=0).Pressekontakt:Christian SenftAxel Springer SEHead of Communications News Media NationalAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.dewww.axelspringer.deOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/4814876