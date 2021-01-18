DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HSBC-EC.SC.GL.EQ. AD JSGX LU0039216626 BAW/UFN
HSBC-EC.SC.GL.EQ. AC JM54 LU0164941436 BAW/UFN
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