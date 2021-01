Die morgigen Bund-Ländergespräche hinsichtlich weiterer Verschärfungen im Corona-Lockdown bestimmen schon seit Tagen die bundesweiten Schlagzeilen in nahezu allen Leitmedien. Insbesondere in Bayern, wo wegen der Covid19-Pandemie im Ländervergleich besonders scharf in die Grundrechte der Bürger eingegriffen wird, stellen sich immer mehr Juristen die Frage, inwiefern die in München beschlossenen Maßnahmen verhältnismäßig im Sinne der Verfassung sind, da die erhofften Erfolge der Maßnahmen des Kabinetts Markus Söder nicht eingetreten sind. Hinzu kommt, dass der Freistaat gemessen an der Entwicklung der Inzidenzzahlen wirklich nicht behaupten kann, ein Musterschüler beim Schutz der Bevölkerung zu sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...