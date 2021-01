Das Währungspaar GBP/USD befindet sich in einem mehrmonatigen Aufwärtstrend mit steigenden Hoch- und Tiefpunkten.Nach dem Bewegungshoch vom 14.01. und Test der Widerstandszone (rote Zone) kam es erneut zu Abgabedruck und einem Rückgang bis in das seit Anfang Dezember bestehende Begrenzungsniveau (grüne obere Zone). In diesem Bereich verläuft die aufwärtsgerichtete und seit Mitte 2020 bestehende Trendlinie, was erneut für Unterstützung sorgen sollte. Für weiter steigende Kurse sprechen unsere Berechnungen ...

