Intels neuer Chef, Pat Gelsinger, tritt seinen Posten erst im Februar an. Schon jetzt bereitet er das Unternehmen auf einen Kampf gegen die "Lifestyle-Company" Apple und ihre Apple-Silicon-Prozessor-Familie vor. Der frisch ernannte Intel-CEO Pat Gelsinger hat vor seinem Amtsantritt Mitte Februar das Unternehmen in einem All-Hands-Meeting kämpferisch auf eine neue Ära eingeschworen. Vor allem Apple hatte der neue Chef dabei im Visier: "Wir müssen bessere Produkte für das PC-Ökosystem liefern als alles, was eine Lifestyle-Firma aus Cupertino herstellt", soll Gelsinger den Intel-Mitarbeitern am Standort in...

