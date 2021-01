Gleich zwei positive Analystenkommentare treiben am Montag die Aktien von Thyssenkrupp nach oben. Mit der erwarteten weltweiten wirtschaftlichen Erholung dürfte auch die Nachfrage nach Stahl wieder stark zunehmen - so der Tenor am Markt.Für Rückenwind sorgte insbesondere eine Anhebung des Kurszieles für die Thyssenkrupp-Aktie von 8 auf 13 Euro durch die Deutsche Bank. Die europäische Stahlindustrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...