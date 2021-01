Ohne Rückenwind von der Wall Street, wo die Börsen wegen des Martin Luther King Day geschlossen bleiben, und trotz ungewisser Corona-Zukunft zeigt sich der deutsche Aktienmarkt zum Wochenstart freundlich. DAX und Co schließen auf Tageshoch. Konjunktur- und andere Ängste werden weggewischt. Der Markt will weiter aufwärts. Der DAX schloss den Xetra-Handel auf Tageshoch bei 13.848 Punkten 0,4 Prozent höher als zum Schluss der Vorwoche. Der Kursrutsch am Freitag scheint vergessen, die bevorstehenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...