DJ Walter-Borjans bietet Laschet gute Zusammenarbeit an

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat nach dem Sieg von Armin Laschet bei der Wahl zum CDU-Vorsitz eine "gute Kooperation" seiner Partei bis zum Ende der Legislaturperiode angeboten. "Wir stehen bereit zu einer anständigen Zusammenarbeit in diesen nächsten Monaten", sagte Walter-Borjans nach einer Sitzung des Parteipräsidiums. Jedoch werde man "die sachliche, harte Auseinandersetzung" nicht scheuen, weil es wichtige Themen gebe, die bis zum Ende der Legislaturperiode noch umgesetzt werden müssten.

"Armin Laschet hat eine Reihe von Überschriften genannt, die eine Gesprächsgrundlage sind", konstatierte Walter-Borjans. Er nannte den Zusammenhalt der Gesellschaft oder Hilfen für Städte und Gemeinden und für die Mitte. Es komme darauf an, ob Laschet "diese Überschriften mit Inhalten" fülle. "Es gibt sicher eine Menge zu streiten, aber wir wollen jetzt in dieser Phase, in der die Bundesrepublik ist, alles dazu beitragen, dass wir die Probleme des Landes lösen", hob der SPD-Chef hervor.

Kritik übte Walter-Borjans am Verhalten von CDU-Wahlverlierer Friedrich Merz. Dessen "vergiftetes Angebot" zur Übernahme des Wirtschaftsministerpostens sei "natürlich ein Stück Anlass zur Sorge". Dies sei ein Punkt, den die CDU klären müsse.

January 18, 2021 07:28 ET (12:28 GMT)

