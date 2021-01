Wien (www.fondscheck.de) - Mit keiner anderen Produktkategorie sammelten Asset Manager in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren so viel Geld ein wie mit Mischfonds, so die Experten von "FONDS professionell".Eine Auswertung des BVI nähere sich dem Phänomen aus mehreren Perspektiven.Das Konzept klinge überzeugend: Statt das Geld selbst oder mithilfe eines Anlageberaters je nach Marktlage von Aktien in Renten und zurück umzuschichten, allokiere ein erfahrener Portfoliomanager das Vermögen seiner Kunden. Die Idee der Mischfonds möge nicht mehr die neueste sein, aber die Produktkategorie sei nach wie vor populär: Selbst im vergangenen Jahr, das vom Corona-Crash geprägt gewesen sei, hätten Anleger aus Deutschland entsprechenden Sondervermögen Milliarden anvertraut. ...

