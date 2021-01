Trump hat nun auch Xiaomi ins Visier genommen. Doch der vor allem in China, Indien, Russland und Spanien stark vertretene Smartphone-Überflieger dürfte mögliche operative Hindernisse gut wegstecken. Zunächst handelt es sich nur um einen US-Bann von Investments in die Aktie Xiaomi. Die Analysten von Bloomberg Intelligence schrieben nun, dass dies "fundamental keine signifikanten Auswirkungen" haben werde. Nur 15 Prozent der Aktien befinden sich in US-Händen. Aber das Sentiment für den Hot-Stock, ...

