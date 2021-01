DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

18. Januar 2021 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 04 / 2021) mit der HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch GmbH Stuttgart, Deutschland, 18. Januar 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch GmbH bekannt. Seit mehr als 60 Jahren baut das familiengeführte Unternehmen Objekte im Wohnungs- sowie im gewerblichen und kommunalen Sektor. Mit ca. 250 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erwirtschaftet die HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch GmbH eine jährliche Bauleistung von weit mehr als 100 Mio. EUR, die aus den Bürostandorten Gadebusch und Hamburg gesteuert werden. Der regionale Fokus der Geschäftsaktivitäten des Unternehmens liegt auf Hamburg sowie auf angrenzenden Regionen in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Inhaltlich reicht das Leistungsspektrum vom Hoch- und Tiefbau, der Sanierung von Bestandsobjekten über den Schlüsselfertigbau von wohnwirtschaftlichen, gewerblichen und öffentlichen Großprojekten bis hin zu eigenen und großvolumigen Projektentwicklungen. Dr. Michael Cratzius, Geschäftsführer der HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch GmbH: "Unsere Bauten werden nach aktuellen Qualitätsstandards mit modernster Bautechnik von erfahrenen Mitarbeitern errichtet. Wir versprechen keine Wunder - dafür halten wir, was wir versprechen und unsere Kunden vertrauen uns, weil wir Arbeitsethos, Seriosität sowie Expertise miteinander verbinden. Mit der RIB haben wir einen erfahrenen Partner gefunden, der unsere Maxime genauso lebt wie wir. Des Weiteren hat uns auch die Modernität der Software überzeugt und dass wir alles aus einer Hand in einer Anwendung zur Verfügung gestellt bekommen. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der iTWO 4.0-Unternehmenslösung einen weiteren großen Schritt in Richtung durchgängiger Digitalisierung gehen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kollegen". Erik von Stebut, Managing Director der RIB in Deutschland: "Vom ersten Planungstreffen bis zur Bauabnahme arbeitet die HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch GmbH daran, die Vorstellungen ihrer Kunden effektiv sowie budget- und zeitkonform umzusetzen. Und genau dabei kann die RIB bestmöglich unterstützen: iTWO 4.0 wird vorhandene Arbeitsabläufe von Baubeginn bis Bauende digitalisieren und immens optimieren. Dazu gehören zum Beispiel Prozesse wie die Kostenkalkulation, das Ressourcenmanagement, die Beschaffung neuer Baumaterialien, die Auswertung der Baumaßnahmen oder das mobile Baustellenmanagement via App. Die Mitarbeiter der HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch GmbH bekommen eine innovative und zukunftssichere Gesamtlösung bereitgestellt, mit der wir die Digitalisierung im Unternehmen gemeinsam weiter vorantreiben werden". Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

