DJ Bundesregierung fordert "unverzügliche" Freilassung von Nawalny

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel und die gesamte Bundesregierung hat von Russland die "unverzügliche" Freilassung von dem in Russland festgenommenem Oppositionellen Alexej Nawalny verlangt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag, es sei "völlig unhaltbar", dass Nawalny wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen festgenommen worden sei, da er sich zur Rekonvaleszenz in Deutschland befunden hatte.

"Die russischen Behörden haben das Opfer eines Mordanschlages mit C-Waffen verhaftet und nicht die Täter", sagte Seibert.

Nawalny hatte am Sonntag Deutschland per Flug verlassen und war kurz nach seiner Ankunft auf dem Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden. Die russische Strafvollzugsbehörde FSIN wirft Nawalny vor, wiederholt gegen die Auflagen einer fünfjährigen Bewährungsstrafe verstoßen zu haben. Der Regierungsgegner soll demnach bis zu einer Entscheidung durch ein Gericht im Gefängnis bleiben.

Nawalny war im vergangenen Jahr mit einem Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Die Bundesregierung hat Russland wiederholt dazu aufgerufen, sich zur Vergiftung von Nawalny zu erklären.

Seibert sagte, Deutschland werde mit den anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union über das weitere Vorgehen reden. Er wollte sich nicht dazu äußern, ob Merkel schärfere Sanktionen gegen Russland befürworten wurde. Die Haltung der Bundesregierung zum Bau der russisch-deutschen Gaspipeline sei unverändert, so Seibert.

