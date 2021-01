Bonn (ots) - Heute meldet das Robert-Koch-Institut 7.141 Neuinfektionen. Grund für die niedrigen Zahlen sollen nicht die bisherigen Corona-Maßnahmen, sondern Fehler in der Meldekette sein. Seit dem 16. Dezember sind die Läden geschlossen und die Kontaktbeschränkungen werden immer weiter eingeschränkt. Der Lockdown wurde bereits vom 10. Januar auf den 31. Januar verlängert.Ist beim morgigen Bund-Länder-Treffen trotz Impfstoff mit weiteren Einschränkungen zu rechnen? Was weiß man über die Mutationen? Und wie lange hält das Vertrauen der Bevölkerung in die politischen Maßnahmen?Michaela Kolster spricht mit Michael Müller (SPD, Regierender Bürgermeister Berlin) über die Gratwanderung in der Pandemie-Bekämpfung.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4815275