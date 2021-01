Erneut haben die bisherigen Pandemie-Kursgewinner am Montag von sich abzeichnenden Lockdown-Verschärfungen profitiert. Die Aktie von Zalando legt um zwei Prozent zu und nähert sich so langsam wieder dem Rekordhoch bei 99,56 Euro. Bund und Länder beraten an diesem Dienstag über weitere Corona-Beschränkungen.Sorgen bereiten die noch deutlich ansteckenderen Virusmutationen. Zuhause bleiben lautet daher weiterhin das Gebot der Stunde und wohl auch der kommenden Wochen. Die Geschäfte von Essenlieferdiensten, ...

