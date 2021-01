DGAP-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

FCR Immobilien AG: Kapitalerhöhung beginnt am 28. Januar 2021



18.01.2021 / 16:25

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



FCR Immobilien AG: Kapitalerhöhung beginnt am 28. Januar 2021 - Angebotspreis 10,80 Euro je Aktie (ISIN DE000A289V52 / WKN A289V5), neue Aktien sind bereits für das vergangene Geschäftsjahr 2020 voll gewinn- und dividendenberechtigt - Bezugsangebot und öffentliches Angebot und Privatplatzierung - Bezugsfrist für Altaktionäre vom 28. Januar bis 10. Februar 2021, Bezugsverhältnis 7:1 - Zeichnungsmöglichkeit über DirectPlace vom 29. Januar (9:00 Uhr) bis 11. Februar 2021 (12.00 Uhr) - Zufließende Mittel dienen dem weiteren Ausbau des Immobilienportfolios - Fokussierung auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland sorgt für profitables Geschäftsmodell mit hohen Wachstumsraten

München, 18.01.2021: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) startet ihre Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot für bestehende Aktionäre und Zeichnungsmöglichkeit für Privatanleger und institutionelle Investoren am 28. Januar 2021. Der entsprechende Nachtrag zum Wertpapierprospekt wurde heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt. Die Altaktionäre können in der Zeit vom 28. Januar bis zum 10. Februar 2021 neue Aktien (ISIN DE000A289V52 / WKN A289V5) beziehen. Der Angebotspreis ist 10,80 Euro je Aktie. Das Bezugsverhältnis beträgt 7:1, dies bedeutet, dass für 7 alte Aktien eine neue Aktie bezogen werden kann. Der Bezug einer höheren Aktienanzahl ist möglich (Überbezug), ein börslicher Handel der Bezugsrechte findet nicht statt. Die Notierungsaufnahme der neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 19. Februar 2021 unter derselben ISIN der bereits ausgegebenen Aktien im regulierten Markt, General Standard, an der Frankfurter Wertpapierbörse. Die neuen Aktien sind bereits für das vergangene Geschäftsjahr 2020 voll gewinn- und dividendenberechtigt und haben damit dieselben Rechte wie die Altaktien. Nicht bezogene Aktien werden Privatanlegern und institutionellen Anlegern in der Zeit vom 29. Januar (9:00 Uhr) bis voraussichtlich zum 11. Februar 2021 (12.00 Uhr) zur Zeichnung im Rahmen eines öffentlichen Angebots und einer Privatplatzierung zum selben Preis angeboten. Somit können auch Anleger, die bisher keine Aktien der FCR Immobilien AG halten, an der Kapitalerhöhung teilnehmen. Zeichnungen sind dabei über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse sowie über Direktbanken möglich. Angeboten werden bis zu 1.306.629 Aktien, so dass sich das Bruttoemissionsvolumen auf bis zu rd. 14,1 Mio. Euro beläuft. Die FCR Immobilien AG plant, den Mittelzufluss für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios mit Schwerpunkt auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland zu verwenden. Der Immobilienbestand der FCR Immobilien AG, die sich seit Jahren auf einem profitablen Wachstumskurs befindet, beläuft sich auf über 300 Mio. Euro. Für 2020 liegt die Prognose für das Ergebnis vor Steuern, EBT, bei 11,1 Mio. Euro.

Maßgeblich für das Angebot ist der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligte Wertpapierprospekt samt Nachträgen, die auf der FCR-Website unter www.fcr-immobilien.de im Investor Relations-Bereich zur Verfügung stehen. Die Billigung durch die BaFin ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.





Über die FCR Immobilien AG



Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf spezialisierter Bestandshalter und Bestandsentwickler. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Büro, Wohnen und Logistik. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien, ergänzt um opportunistische Verkäufe von Trading-Objekten. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG insgesamt aus rd. 90 Objekten, die annualisierte Jahresnettomiete aus dem Bestandsportfolio beläuft sich auf über 20 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

Pressekontakt



edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

Telefon +49 69 9055 05 51

E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de

Unternehmenskontakt



Ulf Wallisch

Senior Director, Head of Operations Management

Telefon +49 89 413 2496 11

E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de

FCR Immobilien AG

Paul-Heyse-Straße 28

D-80336 München

www.fcr-immobilien.de

Vorstand: Falk Raudies

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse

HRB 210430 | Amtsgericht München

18.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

