Wienerberger AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: Wienerberger AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person ERIC BENDAHAN 4. Namen der Aktionäre: Eleva UCITS Fund 5. Datum der Schwellenberührung: 2.12.2020 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | | | Stimmrechte, | | | | |Prozentanteile| die die | | | | | der | Finanz-/ | Summe von |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | sonstigen |7.A + 7.B in %| Stimmrechte | | |die zu Aktien | Instrumente | |des Emittenten| | |gehören (7.A) |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | | | | 7.B.2) | | | |__________________|______________|______________|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 3,85 % | 0,00 % | 3,85 % | 115 187 982 | |Schwellenberührung| | | | | |__________________|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 4,15 % | 0,00 % | 4,15 % | | |(sofern anwendbar)| | | | | |__________________|______________|______________|______________|______________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ____________________________________________________________________________ |A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören | |____________________________________________________________________________| | | Anzahl der Stimmrechte | Prozentanteil der Stimmrechte | | |_______________________________|_______________________________| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | | | 2018) | 2018) | 2018) | 2018) | |____________|_______________|_______________|_______________|_______________| |AT0000831706| | 4 429 761| | 3,85 %| |____________|_______________|_______________|_______________|_______________| | Subsumme A | 4 429 761 | 3,85 % | |____________|_______________________________|_______________________________| ______________________________________________________________________________ |B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 | |______________________________________________________________________________| | | | | Anzahl der | | | | | |Stimmrechte die | | | Art des | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden | Prozentanteil | | Instruments | | | können |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|________________|_______________| | | | Subsumme B.1 | | | |______________|_______________|______________|________________|_______________| ______________________________________________________________________________ |B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 | |______________________________________________________________________________| | | | | Physisches | |Prozentanteil| | Art des |Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Anzahl der | der | |Instruments| | | Settlement |Stimmrechte| Stimmrechte | |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| | | | |Subsumme B.2| | | |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | | Direkt | | | | | | Direkt | gehaltene | | | | | Direkt | gehaltene | Finanz-/ | Total von | | Ziffer | Name |kontrolliert| Stimmrechte | sonstige | beiden (%) | | | |durch Ziffer|in Aktien (%)|Instrumente | | | | | | | (%) | | |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | 1 |ERIC BENDAHAN| | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | |ELEVA Capital| | | | | | 2 |Partners UK | 1 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| | |Limited | | | | | |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | |Eleva Capital| | | | | | 3 |SAS | 2 | 3,85 %| 0,00 %| 3,85 %| |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Please note, this notification is a correction and replaces the notification of Eric Bendahan issued on January 13th, 2021. We have corrected the 'Directly Controlled by' for Eleva Capital SAS as requested by the FMA. Eleva Capital SAS is an investment manager who invest and execute trading on behalf of the ELEVA UCITS Funds. The separate notification made by Eleva UCITS Funds for trade date 2nd December is therefore linked to the subject notification. Best Regards, Eleva Capital Rückfragehinweis: Anna Maria Grausgruber, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com

