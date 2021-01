Deutschlands Onlinehändler bekommen neue Konkurrenz: Russlands größter E-Commerce-Anbieter Wildberries ist jetzt auch in der Bundesrepublik aktiv. Wildberries expandiert weiter und bedient ab sofort auch deutsche Kundinnen und Kunden. Der 2004 gegründete Onlinehändler ist damit jetzt in insgesamt zehn Märkten aktiv. Deutschland ist nach Polen und der Slowakei das dritte EU-Land, in dem Wildberries seine Waren anbietet. "In naher Zukunft plant Wildberries auch den Eintritt in die Märkte Frankreich, Italien und Spanien", kündigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...