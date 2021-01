Mancher wird sich verwundert die Augen reiben bei weiterhin steigenden Corona Fallzahlen, dessen Anstieg aber von der Börse bzw. vielen Aktien noch übertroffen wird. Einiges erinnert dabei an den 2000er Boom, da auch viele Privatanleger an die Börse kommen. Es gibt aber auch einige Unterschiede. Welches Risiko ich am größten für 2021 sehe, erfährt man im folgenden Video: ...

