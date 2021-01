Rein in die Kartoffeln - raus aus den Kartoffeln. So schnell wurde wohl nur selten ein Entwurf eines Ministeriums zurückgepfiffen. »Es handelt sich um einen Entwurf der Arbeitsebene, der nicht die Billigung des Ministers gefunden hat und deshalb bereits am vergangenen Freitag zurückgezogen und von der Homepage des BMWi heruntergenommen wurde.« So die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...