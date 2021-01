Besondere Zeiten: So langsam wie vergangenes Jahr ist Chinas Wirtschaft seit 44 Jahren nicht mehr gewachsen. Das klingt im ersten Moment nach einer Horror-Nachricht. In Wirklichkeit ist die Lage in Asien vergleichsweise gut. DER AKTIONÄR erklärt, warum das auch für die chinesischen E-Commerce-Riesen eine beruhigende Nachricht ist.Gerade mal 2,3 Prozent ist Chinas Bruttoinlandsprodukt 2020 gewachsen. Das ist wenig für ein Land, das 2019 noch mehr als 6 Prozent Wachstum ausgewiesen hat.Aber: China ...

Den vollständigen Artikel lesen ...