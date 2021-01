Chinas Aluminiumproduktion ist im abgelaufenen Jahr um 4,9 % gegenüber dem Jahr 2019 gestiegen und betrug 37.08 Mio. Tonnen.Insbesondere konnten die Aluminiumschmelzen die gestiegenen Rohstoffpreise nutzen. Ergebnis: Im Dezember 2020 stieg der Ausstoß an Primär-Aluminium auf ein neues Rekordhoch von 3,27 Mio. Tonnen, obwohl die Dynamik der Rallye nachließ. Dies teilte nach Angaben des Rohstoffportals "Miningweekly.com' das Nationale Statistische Büro Chinas mit. Im November 2020 hatte die Produktion bei 3,182 Mio. Tonnen gelegen nach 3,2 Mio. Tonnen im Oktober.Das bisherige Allzeithoch der Aluminiumproduktion lag bei 35,802 Mio. Tonnen und stammt aus dem Jahr 2018.Die Preise für Aluminium an der Rohstoffbörse in Schanghai fielen im Dezember um 4,2 %, nachdem man einen spektakulären Turnaround bei den Preisen nach dem Corona-Lockdown beobachten konnte. Die Preise für Aluminium blieben damit aber weiter deutlich über der durchschnittlichen Gewinnschwelle chinesischer Aluminiumschmelzen.

