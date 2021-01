Wie viel die leicht positive Tendenz im Deutschen Aktienindex am heutigen Feiertag in den USA ohne die entsprechende Dynamik wert ist, wird sich wohl erst morgen zeigen. Denn nach dem schwachen Freitag warten die Anleger jetzt zum einen darauf, wie es an der Wall Street morgen weitergeht. Zum anderen schauen sie auch voller Sorge auch auf die vorgezogenen und ebenfalls für morgen angesetzten Beratungen zur Pandemie-Bekämpfung von Bundeskanzlerin Merkel und den Länder-Chefs. Nachdem die Börse lange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...