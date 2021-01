Die Wiener Börse hat am Montag mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Freitag-Schluss um 1,42 Prozent auf 2.989,87 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 1,30 Prozent bei 1.516,86 Einheiten. Der Wochenauftakt verlief weitgehend ruhig.Der US-Feiertag Martin Luther King Day schlug sich auch in Europa in geringeren Umsätzen nieder. Viele Anleger ...

