Die Analysten der Citibank erwarten eine fortgesetzte globale wirtschaftliche Erholung mit einem schwachen Dollar, was bedeutet, dass zyklisch korrelierte Devisen mit hohem Beta wie der kanadische Dollar weiterhin Gewinne gegenüber dem US-Dollar erzielen werden. Sie sehen den USD/CAD bei 1,25 in drei Monaten und bei 1,22 in sechs bis zwölf Monaten. ...

