In der Türkei kritisierte Präsident Erdogan höhere Zinsen der Zentralbank der Republik Türkei (CBRT). Die Analysten der MUFG Banks erwarten, dass die CBRT eine straffere Politik beibehält und damit zur Aufrechterhaltung einer stärkeren türkischen Lira beiträgt. Wichtige Zitate: "Während sich der RUB und der TRY in diesem Jahr bisher relativ gut gehalten ...

