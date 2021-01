DJ NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 13.852 Pkt - Thyssenkrupp steigen weiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich am frühen Montagabend im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien nicht mehr viel getan. "Man spürt den Feiertag in den USA", so der Marktteilnehmer zu den eher dünnen Umsätzen. Es habe zudem an handelbaren Nachrichten nach Börsenschluss gemangelt. Thyssenkrupp wurden nach ihren 7-prozentigen Xetra-Rally weitere ein Prozent fester gestellt. "Die 10 Euro sind aber bislang noch nicht bezahlt worden", so der Händler. Thyssenkrupp erwägt einem Agenturbericht zufolge einen Börsengang ihrer Stahlsparte. Grund für diese Überlegungen sei ein wachsender Widerstand gegen einen Verkauf der Sparte an Liberty Steel, berichtete Bloomberg.

=== XDAX* DAX Veränderung 19.30 Uhr 17.30 Uhr 13.852 13.848 +0,03% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

