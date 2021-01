- Markteinführung des COVID-19 PCR-Schnelltests

- Klinische Validierung von transdermalen und sublingualen Arzneimittelformulierungen

- Psychedelische Wirkstoffproduktion, Arzneimittelformulierung und klinische Integration

Vancouver, Kanada (18. Januar 2021) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) ("XPhyto" oder das "Unternehmen") freut sich, seine Geschäftsstrategie und Meilensteine für das Jahr 2021 bekannt zu geben. Das Unternehmen steht an der Schwelle zu einem tiefgreifenden Wandel, da die Produktentwicklungen nun vom Labor in die Klinik übergehen. Als biowissenschaftlicher Accelerator an der innovativen Spitze der Life-Science-Branche strebt XPhyto weiteres Wachstum an, indem das Unternehmen bestehende Produkte kommerzialisiert und gezielt in wirkungsorientierte Innovationen mit dem Potenzial für außergewöhnliche Wertschöpfung investiert.

XPhyto wird weiterhin sein wissenschaftliches Know-how und seine Betriebsstätten in Europa und Nordamerika für die Produktentwicklung und -optimierung nutzen. Zudem plant das Unternehmen, bedeutende kommerzielle Expertise in den Bereichen Herstellung, Vertrieb, Vermarktung und Verkauf weiter auszubauen. Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2020 ist XPhyto gut positioniert, um wichtige zentrale Meilensteine in allen Geschäftsbereichen zu erreichen. Dazu gehören die Kommerzialisierung von Diagnostika für Infektionskrankheiten, die klinische Validierung von transdermalen und sublingualen Arzneimittelformulierungen sowie weitere Investitionen und Entwicklungen im Bereich der psychedelischen Medizin.

Diagnostik

XPhyto's Hauptprodukt ist ein genaues, schnelles und transportables PCR-Diagnosetestsystem, das im Rahmen einer exklusiven globalen Kommerzialisierungsvereinbarung von seinem deutschen Entwicklungspartner, der 3a-diagnostics GmbH ("3a"), übernommen wurde. PCR-Tests haben sich als einziger international anerkannter Standard für COVID-19-Tests herauskristallisiert, von denen erwartet wird, dass sie eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung der Revitalisierung vieler Branchen, insbesondere des nationalen und internationalen Reiseverkehrs, spielen werden. Die erfolgreiche Validierung des XPhyto PCR-Systems wurde in Q4 2020 abgeschlossen und das Unternehmen ist zuversichtlich, dass die europäische Marktzulassung (CE-IVD) in Q1 2021 erteilt wird. XPhyto befindet sich in Gesprächen zur Sicherung von Produktions- und Vertriebspartnern in Europa und im Nahen Osten in Erwartung der bevorstehenden kommerziellen Zulassung und Produkteinführung in Q1 2021.

Zusätzlich zu den COVID-19-Produkten entwickeln und vermarkten XPhyto und sein Partner 3a ein Portfolio von kostengünstigen oralen Biosensoren. Das führende Biosensorprodukt des Unternehmens ist ein Screening-Test für die Mundgesundheit zur Erkennung von Periimplantitis. Es besteht ein erheblicher klinischer Bedarf für die frühzeitige Erkennung von Infektionen im Zusammenhang mit Zahnimplantaten, bevor es zu irreversiblen Gewebe- und Knochenschäden kommt. Das Unternehmen strebt für mehrere Biosensor-Screening-Tests die europäische Marktzulassung und Produkteinführung für Ende 2021 an.

Arzneimittelformulierungen und -abgabe

Das Geschäftsfeld der Arzneimittelformulierung von XPhyto konzentriert sich auf neurologische Indikationen mit signifikanter Marktnachfrage und dem Potenzial für bedeutende Auswirkungen auf Patienten. Im Jahr 2020 meldete die deutsche Tochtergesellschaft von XPhyto, die Vektor Pharma TF GmbH ("Vektor"), ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von transdermalen und sublingualen Arzneimittelformulierungen, bedeutende Fortschritte in vier therapeutischen Entwicklungsprogrammen. Außerdem entwickelte Vektor erfolgreich eine sublinguale Arzneimittelformulierung im Auftrag eines großen Generikaherstellers und -vertreibers.

Im Jahr 2021 plant das Unternehmen den Abschluss von Humanstudien für seine vier führenden therapeutischen Produkte: 1) Rotigotin - Transdermales Pflaster für die Parkinson-Krankheit; 2) CBD - oral/sublingualer Streifen für behandlungsresistente Epilepsie; 3) THC - oral/sublingualer Streifen für Anorexie/Übelkeit; und 4) CBD:THC (1:1) - oral/sublingualer Streifen für Multiple Sklerose-assoziierte Spastik. Das Unternehmen befindet sich derzeit in ständigen Gesprächen mit mehreren potenziellen kommerziellen Partnern, Lizenzgebern und Vertreibern und wird fortlaufend Monetarisierungsmöglichkeiten prüfen.

Psychedelika

Psychedelische Verbindungen sind eine vielversprechende neue Klasse von pharmazeutischen Wirkstoffen ("API") mit großem Potenzial für die Behandlung von psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angstzuständen, Sucht und traumabedingten Belastungsstörungen. Psychedelika könnten eine wesentliche Verbesserung gegenüber den derzeit verfügbaren Therapeutika für einen globalen Markt mit ungedecktem medizinischen Bedarf darstellen.

XPhyto hat zwei Vereinbarungen über psychedelische Wirkstoffe getroffen: zum einen für die Entwicklung von biotechnologischen Prozessen im industriellen Maßstab für die Produktion von Psilocybin und zum anderen für die Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit mehreren psychedelischen Wirkstoffen, darunter Psilocybin, Meskalin, LSD, MDMA, DMT und andere.

Im Jahr 2021 wird XPhyto seine Programme, die sich auf die Produktion psychedelischer Wirkstoffe im industriellen Maßstab konzentrieren, weiter vorantreiben und ausbauen. Darüber hinaus wird XPhyto neue Programme für die Entwicklung psychedelischer Arzneimittelformulierungen, insbesondere sublingualer und transdermaler Therapeutika, sowie die Integration dieser therapeutischen Produkte in etablierte klinische Versorgungsprogramme für Indikationen im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit starten.

"2020 war ein sehr produktives Jahr für XPhyto. Wir haben in allen Bereichen unseres Geschäfts erhebliche Fortschritte gemacht", sagte Hugh Rogers, CEO & Director von XPhyto. "Wir haben ehrgeizige Meilensteine für 2021 mit mehreren Produkteinführungen am Horizont, mit mehreren laufenden klinischen Arzneimittel-Programmen und einem sehr ambitionierten Engagement in der psychedelischen Medizin. Ich bin sehr zuversichtlich, dass unser Team den Geschäftsplan des Unternehmens für 2021 umsetzen kann."

Das Unternehmen wird in den kommenden Wochen detailliertere Pläne für die einzelnen Geschäftsbereiche Diagnostik, Arzneimittelformulierung und Psychedelika vorlegen sowie spezifische Updates geben, sobald sich diese ergeben.

Das Unternehmen erhebt weder ausdrücklich noch stillschweigend den Anspruch, dass sein Produkt die Fähigkeit besitzt, die COVID-19-Pandemie zu beseitigen, zu heilen oder einzudämmen.

Über XPhyto Therapeutics Corp.

XPhyto Therapeutics Corp. ist ein biowissenschaftlicher Accelerator, der sich auf Investitionen in die nächste Generation von Medikamentenverabreichungen, Diagnostika und neue pharmazeutische Wirkstoffe konzentriert, darunter: präzise transdermale und oral auflösbare Arzneimittelformulierungen, schnelle und kostengünstige Tests für Infektionskrankheiten und Mundgesundheit sowie die Standardisierung neuer pharmazeutischer Wirkstoffe für neurologische Anwendungen, einschließlich psychedelischer Verbindungen und Cannabinoide. Das Unternehmen betreibt Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa mit operativem Schwerpunkt in Deutschland und konzentriert sich derzeit auf die behördliche Zulassung und Kommerzialisierung von medizinischen Produkten für europäische Märkte.

