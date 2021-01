An seinem letzten vollen Arbeitstag will Noch-Präsident Donald Trump nochmals stänkern. Die US-Regierung will an diesem Dienstag Sanktionen wegen der deutsch-russischen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 verhängen. Eine entsprechende Meldung des Handelsblatts wurde mittlerweile von einer Sprecherin der Bundeswirtschaftsministeriums bestätigt. Die Gazprom-Aktie gerät nachbörslich unter Druck. Die geplanten Strafmaßnahmen sollen das am Bau der Pipeline beteiligte russische Verlegeschiff "Fortuna" betreffen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...