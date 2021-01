Zahlungsplattform von PDI unterstützt die SmartPay-Rewards-App der EG Group, die an Tausenden von Standorten eingeführt wird

PDI (www.pdisoftware.com), ein international tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen für Convenience-Einzelhändler und Mineralölgroßhändler, hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit der EG Group über die Ausweitung der Nutzung von PDI Payments auf fast 1.700 Standorte in Nordamerika getroffen hat.

PDI hat sein Marketing-Cloud-Solutions-Angebot im letzten Jahr nach der Übernahme von ZipLine, dem Branchenführer für ACH-Zahlungen und Anbieter mobiler Zahlungstechnologie, um Zahlungsfunktionen erweitert. Die PDI-Zahlungsplattform ist aktuell die Grundlage für die SmartPay Rewards der EG Group. Das Bonusprogramm stammt ursprünglich von Cumberland Farms einer von mehreren in den USA ansässigen Convenience-Shop-Marken, die die EG Group in den letzten Jahren übernommen hat und wird demnächst auch in den verbleibenden Niederlassungen der EG Group in ganz Nordamerika eingeführt.

Kunden können die kostenlose App herunterladen und damit kontaktlos bezahlen, ganz gleich, ob sie im Geschäft oder an der Tanksäule einkaufen. PDI wird die Technik für die Kundenregistrierung für SmartPay bereitstellen und den laufenden Kundenservice für die Mitglieder des Bonusprogramms anbieten. Mit dem Programm können die Mitglieder darüber hinaus zehn Cent je gekaufter Gallone Benzin sparen und sich zusätzliche Prämien verdienen.

"Wir haben an den Standorten, an denen wir unser SmartPay-Programm bereits eingeführt haben, eine beachtliche Kundenakzeptanz feststellen können", sagte Mohsin Issa, der Gründer und Co-CEO der EG Group. "Wir freuen uns über die Ausweitung unserer Partnerschaft mit PDI, durch die wir diesen wertvollen Service schnell einem noch größeren Kreis unseres treuen Kundenstamms anbieten können."

Die heutige Ankündigung ist das jüngste Beispiel für die wachsende Geschäftsbeziehung zwischen der EG Group und PDI. PDI hatte zuvor bekannt gegeben, dass der in Großbritannien ansässige Lebensmittelhändler seine ERP-, Kraftstoffpreis- und Logistiklösungen an Tausenden von Standorten in Europa, Nordamerika und Australien einführen wird.

"Wir sind stolz darauf, im Rahmen der kontinuierlichen Wachstums- und Entwicklungsstrategie der EG Group ein zuverlässiger Partner zu sein", sagte Jimmy Frangis, der CEO von PDI. "Der Bezahlvorgang ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Gestaltung einer angenehmen, vornehmlich digitalen Kundenreise. Wir freuen uns, eine angesehene internationale Marke wie die EG Group dabei zu unterstützen, dass sie ihren Kunden an der Zapfsäule und im Geschäft ein einen auf deren Interessen abgestimmten Einkauf anbieten kann."

Über PDI

Professional Datasolutions, Inc. (PDI), unterstützt Convenience-Einzelhändler und Mineralölgroßhändler durch digitale Transformation und Unternehmenssoftware, die ihnen ermöglicht, ihren Umsatz zu steigern, ihre Abläufe zu optimieren und ihr Geschäft über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu vereinheitlichen. Über 1.500 Kunden an mehr als 200.000 Standorten weltweit verlassen sich auf unsere führenden ERP-, Logistik-, Treibstoffpreis- und Marketing-Cloud-Lösungen, um Einblicke zu erhalten, die Volumen, Marge und Kundenbindung erhöhen. PDI ist Eigentümer und Betreiber des Treueprogramms Fuel Rewards, das Jahr für Jahr als das leistungsfähigste Sparprogramm im Kraftstoffbereich bewertet wird. Seit mehr als 35 Jahren helfen wir mit unserem umfassenden Lösungsangebot und unserem unübertroffenen Know-how Kunden jeder Größe, ihr Unternehmen neu zu gestalten und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen. Weitere Informationen über PDI finden Sie unter www.pdisoftware.com.

