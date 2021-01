In der letzten Woche tendierten die internationalen Aktienmärkte marginal schwächer, so dass es dem MSCI WORLD (Euro)-Index in der letzten Woche entgegen unseren Erwartungen nicht gelang, ein klares und nachhaltiges neues Allzeithoch zu markieren. Der Index gab im Wochenverlauf um - 0,1 % nach.Die in der vorletzten Woche von politischer Seite noch stark stimulierenden Nachrichten der bevorstehenden Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Biden wie auch des zeitgleich eingeleiteten Amtsenthebungs- und künftigen Amtssperrungs-Verfahrens gegen den ehemaligen US-Präsidenten Trump konnten die Aktienmärkte in der zurückliegenden Woche nicht weiter stützen.Lediglich von den lokalen Aktienmärkten in China und Hongkong gingen in der letzten Woche ungebrochene Hausse-Signale aus, was trotz gleichzeitigen immer stärkeren Vorgehens der chinesischen Regierung gegen vermeintliche missbräuchliche Wettbewerbs- und Finanzmarkt-Positionsausnutzungen einzelner Großkonzerne (allen voran ALIBABA, weit weniger dagegen TENCENT) vor allem den zuletzt immer stärker ausgefallenen Wirtschaftsdaten in China zuzuschreiben war.

