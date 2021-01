HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Corona/Impfungen:

"Der Januar bringt es an den Tag. Was in Deutschland funktioniert, das ist die Disziplin der übergroßen Zahl der Menschen im Land. Fast alle halten sich an die Corona-Regeln. Was nicht funktioniert, ist die Impfkampagne. Und das liegt nicht nur an Gesundheitsminister Spahn. Dass in einer Phase, in der nur über 80-Jährige geimpft werden dürfen, zum Beispiel in Heidelberg ein Fahrradweg mitten im Winter ausgeschildert wird, der dann in das neun Kilometer entfernte Impfzentrum führt, kommt einem Schildbürgerstreich gleich. Umgekehrt werden die Alten alleine in der Hotline gelassen - nachts um Zwölf. Das sind Zustände, die behoben werden müssen."/yyzz/DP/he