DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 19. Januar

=== *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Update der Unternehmensstrategie (08:30 Telefon-PK) *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q, Paris *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Dezember (endgültig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/-0,3% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/-0,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/-0,7% gg Vj vorläufig: +0,6% gg Vm/-0,7% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/-0,7% gg Vj *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Dezember *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister (per Videokonferenz); gg 12:45 PK *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone November 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar PROGNOSE: +59,0 Punkte zuvor: +55,0 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -66,5 Punkte zuvor: -66,5 Punkte *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Internationaler Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW), Gespräch (virtuell) mit DIW-Präsident Fratzscher (Veranstaltung vom Vorabend) 12:15 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Doorstep (virtuell) zu Ecofin und vorläufigem Haushaltsabschluss *** 12:50 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q, Charlotte *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit den Länder-Ministerpräsidenten zur Corona-Lage *** 15:00 DE/IWF, Bericht zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen Deutschland 15:40 NL/Stellantis NV, PK (digital) von CEO Tavares zur Gründung von Stellantis *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q, Los Gatos 22:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 1H, Melbourne ===

