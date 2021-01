DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

WIRECARD - Ein Mailwechsel aus dem April 2020 und weitere interne Dokumente von KPMG belasten den früheren Vorstandsvorsitzenden von Wirecard, Markus Braun, im Zusammenhang mit einer möglichen Kapitalmarktmanipulation. Der Ex-CEO gab trotz expliziter Warnungen seitens KPMG-Prüfern am 22. April eine Ad-Hoc-Mitteilung heraus, die den Finanzdienstleister öffentlich von Vorwürfen der Bilanzfälschung entlastete. Die Mitteilung stand im Gegensatz zu den Ergebnissen der mit einer Sonderuntersuchung beauftragten Wirtschaftsprüfer von KPMG. Diese hatten monatelang versucht, Belege über das sogenannte Third-Party-Geschäft von Wirecard zu bekommen. Doch Braun legte diese, trotz mehrfacher Aufforderung, nicht vor. (SZ)

NORD STREAM 2 - Neuer Rückschlag für die Ostseepipeline Nord Stream 2: Die US-Regierung wird am Dienstag Sanktionen gegen das russische Verlegeschiff Fortuna und ihren Inhaber, die russische Firma KVT-RUS, verhängen. Darüber haben die Amerikaner die Bundesregierung und andere europäische Partner nach Handelsblatt-Informationen am Montag in Kenntnis gesetzt. Es ist das erste Mal, dass die USA Sanktionen gegen Nord Stream 2 nicht nur androhen, sondern auch tatsächlich verhängen. (Handelsblatt/FAZ)

DEUTSCHE BANK - Klammheimlich verschiebt die Deutsche Bank bestimmte Kosten in ihre Bad Bank. Nutznießer sind ausgerechnet die Investmentbanker. In die Bad Bank kann die Institutsführung Kosten und Verluste verschieben, um damit einen unverstellten Blick auf das Kerngeschäft zu bieten - und freilich auch, um den Mitarbeitern in diesem Kerngeschäft weiter Boni bezahlen zu können. (SZ)

