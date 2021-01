Interroll gründet neues Center of Excellence Software & Electronics, um Systemintegratoren besser zu unterstützen

Sant'Antonino, Schweiz/Linz, Österreich. 19. Januar 2021. Interroll gab heute die Akquisition derMITmacher GmbH in Linz, Österreich,bekannt. Die Übernahme des Unternehmens dient als Basis für den künftigen Aufbau des neuen Global Center of Excellence (CoE) Software & Electronics von Interroll.

Neben den entsprechenden Vermögenswerten übernimmt Interroll ein hochqualifiziertes Team von Ingenieuren und Experten, das über eine starke Erfolgsbilanz in den Bereichen Softwareentwicklung, Elektronik, Mechatronik und Engineering mit Fokus auf den Materialfluss sowie das Industrial Internet of Things (IoT) verfügt. Für den Kauf der MITmacher GmbH investierte Interroll einen sechsstelligen Euro-Betrag.

Das neue CoE wird die globale und produktübergreifende Verantwortung für Steuerungen, Software und Elektroniklösungen übernehmen. Im Rahmen der neuen Organisation wird das Unternehmen eine Reihe von Bestandsprojekten mit seiner Beratungskompetenz weiterbetreuen.

Andreas Eglseer, der Gründer der MITmacher GmbH, wird zum Geschäftsführer des neuen globalen Kompetenzzentrums ernannt. Der 42-jährige Diplom-Ingenieur für Mechatronik/Wirtschaft, der das Unternehmen Anfang 2015 gegründet hat, wird in dieser Funktion an Jens Strüwing, Executive Vice President Products & Technology der Interroll Gruppe, berichten. Das Unternehmen wird in Interroll Software & Electronics GmbH umbenannt und neue Räumlichkeiten in Linz, Österreich, beziehen.

"Mit einem stärkeren Fokus auf Software und Elektronik übernimmt Interroll eine größere Verantwortung bei der Unterstützung von Systemintegratoren. Hierzu werden wir in Zukunft eine noch anspruchsvollere Technologieplattform anbieten. Die Marktnachfrage zeigt, dass Steuerungs- und Softwarelösungen eine immer wichtigere Rolle für die Wertschöpfung bei unseren Kunden und Endanwendern spielen", sagt Jens Strüwing. "Deshalb werden wir unsere Aktivitäten in dieser Richtung intensivieren und unsere Kompetenzen auf diesem Gebiet mit unserem neuen Global Center of Excellence Software & Electronics in Linz weiter ausbauen."

