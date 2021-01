Wie bereits gestern durch NTG24 berichtet, irritiert eine Meldung des CDPH (California Department of Public Health) die Anleger. Demzufolge wird eine Aussetzung der laufenden Impfungen mit dem auch hierzulande bereits zugelassenem Corona-Impfstoff 41L20A von Moderna (US60770K1079) empfohlen. Hintergrund sind potenziell schwerwiegende allergischen Reaktionen, welche kürzlich bei der Verabreichung in einem kalifornischen Impfzentrum auftraten.Laut welt.de wurde seitens Moderna jedoch zwischenzeitlich mitgeteilt, dass vergleichbare Ereignisse aus anderen Impfzentren, auch bei der gleichen Charge des Vakzins, bislang nicht bekannt wurden. Im Bericht wird auch auf eine Aussage des CDCs (Centers for Disease Control and Prevention) verwiesen, in der auf normale und zu erwartende Reaktionen auf Impfstoffe im Allgemeinen verwiesen wird.

