Aufgrund der Corona-Pandemie ging es bei dem Streaming-Anbieter zunächst einmal nach oben - kein Wunder: Wegen Quarantäne und Lockdown mussten Menschen häufiger zu Hause bleiben und sich entsprechend ablenken. Und so stieg im ersten und zweiten Quartal der Anteil der neuen Nutzer um 15,8 bzw. 10,1 Mio.. Im dritten Quartal lag er nur noch bei 2,2 Mio. neuen Bezahlabos.



Wie viele Stay-at-Home-Aktien hat auch Netflix seine Anziehungskraft nun offenbar verloren. Und es stellt sich immer mehr die Frage, wie der Konzern angesichts des zunehmenden Wettbewerbs im Bereich Online-Streaming bestehen soll. In einem umkämpften Umfeld hat Netflix vor wenigen Tagen in Deutschland die Preise angehoben - es stellt sich die Frage wie lange Kunden, solche Preiserhöhungen mittragen werden.



Investitionen in die Produktion eigener Inhalte führten dazu, dass die Verschuldung des Konzerns weiter nach oben getrieben wurde. Außerdem lässt die Profitabilität immer noch zu wünschen übrig. Heute Abend wird Netflix die Ergebnisse zum Schlussquartal 2020 präsentieren. Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatzanstieg im Vorjahresvergleich um 21,1 % auf 6,62 Mrd. $ aus. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird bei 1,39 $ gesehen, nach 1,30 $ im Vorjahreszeitraum.



