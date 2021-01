DJ MÄRKTE ASIEN/Kräftige Gewinne - Anleger setzen auf US-Stimuli

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien geht es am Dienstag meist nach oben. Dabei werden vielerorts die Verluste vom Wochenbeginn wettgemacht. Vorgaben aus den USA gibt es keine, denn dort wurde am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Allerdings blickten die asiatischen Anleger voller Zuversicht der Anhörung der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen vor dem Finanzausschuss des US-Senats entgegen, heißt es. Die Investoren hofften, von der ehemaligen Chefin der US-Notenbank mehr über das geplante Stimuluspaket der neuen US-Regierung zu erfahren. Schon vor ihrer Anhörung hat Yellen sich für ein umfangreiches Hilfspaket ausgesprochen.

In Tokio geht es mit dem Nikkei-225-Index um 1,7 Prozent nach oben auf 28.713 Punkte. Noch deutlichere Zuwächse verzeichnen die Börsen in Seoul und Hongkong: Der südkoreanische Leitindex Kospi verbessert sich um 2,5 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong um 3,1 Prozent.

Der Aktienmarkt in Schanghai hinkt derweil hinterher. Dort tendiert der Composite-Index nur gut behauptet, hatte allerdings am Montag gegen die regionale Tendenz fester geschlossen. Beobachter berichten von Gewinnmitnahmen, besonders bei Bankenaktien.

Rio Tinto nach soliden Produktionszahlen gesucht - Kia von Ausblick beflügelt

An der australischen Börse, wo der Handel am Dienstag schon beendet ist, verzeichnete der S&P/ASX-200 ein Plus von 1,2 Prozent. Die Aktien des Bergbaukonzerns Rio Tinto gewannen 0,7 Prozent, nachdem das Unternehmen Produktionszahlen für das vierte Quartal veröffentlicht hatte. Analysten sprechen einhellig von soliden Zahlen. Der Kurs von BHP, die ihre Produktionszahlen am Mittwoch (Ortszeit) vorlegen wird, stieg um 0,9 Prozent.

Ansonsten sind in der Region Aktien der Technologie- und Automobilbranche gesucht. In Tokio rücken die Aktien der Autozulieferer Koito Manufacturing und Bridgestone um 4,1 Prozent und 3,1 Prozent vor. In Seoul gewinnen Hyundai Motor 7,1 Prozent und Kia Motors 12,7 Prozent. Kia hat einen optimistischen Ausblick gegeben.

Im Technologiesektor steigen Samsung in Seoul um 3,3 Prozent. Sie hatten allerdings am Montag kräftig nachgegeben, nachdem Samsung-Erbe Lee Jae Yong wegen Bestechung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden war.

Die Aktie des chinesischen Smartphone-Herstellers Xiamo klettert in Hongkong um 5,7 Prozent nach oben. Der Kurs des Lebensmittellieferdiensts Meituan liegt rund 6 Prozent im Plus. Um 2,6 Prozent geht es mit Alibaba aufwärts. Tencent gewinnen 1,4 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.742,60 +1,19% +2,36% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.712,69 +1,67% +2,91% 07:00 Kospi (Seoul) 3.089,52 +2,51% +2,51% 07:00 Schanghai-Comp. 3.600,23 +0,11% +3,66% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.767,34 +3,13% +5,10% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.005,27 +0,50% +5,66% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.612,30 +0,17% -1,09% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,2093 +0,1% 1,2078 1,2085 -1,0% EUR/JPY 125,79 +0,4% 125,24 125,35 -0,2% EUR/GBP 0,8888 -0,0% 0,8892 0,8907 -0,5% GBP/USD 1,3605 +0,2% 1,3583 1,3569 -0,5% USD/JPY 104,02 +0,3% 103,70 103,72 +0,8% USD/KRW 1103,35 -0,1% 1104,12 1104,27 +1,6% USD/CNY 6,4872 -0,1% 6,4925 6,4841 -0,6% USD/CNH 6,4975 +0,0% 6,4962 6,4889 -0,1% USD/HKD 7,7525 -0,0% 7,7534 7,7532 0% AUD/USD 0,7708 +0,4% 0,7679 0,7695 +0,1% NZD/USD 0,7131 +0,3% 0,7111 0,7127 -0,7% Bitcoin BTC/USD 36.352,00 -0,3% 36.468,25 36.051,00 +25,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,30 52,36 -0,1% -0,06 +7,8% Brent/ICE 55,05 54,75 +0,5% 0,30 +6,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.837,35 1.837,40 -0,0% -0,05 -3,2% Silber (Spot) 25,11 25,38 -1,0% -0,26 -4,8% Platin (Spot) 1.095,43 1.083,95 +1,1% +11,48 +2,3% Kupfer-Future 3,62 3,61 +0,5% +0,02 +2,9% ===

