Linz (pta006/19.01.2021/07:00) - S&T AG AUF DER GC KONFERENZ - VERÖFFENTLICHUNG GUIDANCE 2021

- Guidance 2021 - Umsatzwachstum auf EUR mind. 1.400 Mio. und EBITDA Steigerung auf mind. EUR 140 Mio. - EPS für 2021 bei rund 1 EUR erwartet - 4. Quartal 2020 trotz erneuter Lockdowns erfolgreich mit starkem Ergebnis und Cash Flow abgeschlossen - Vorschlag für Dividendenausschüttung an Hauptversammlung im Juni 2021 geplant

Linz, 19.01.2021. Der Technologiekonzern S&T AG (www.snt.ag) plant auch im Geschäftsjahr 2021 weiter zu wachsen und gibt erneut ambitionierte Ziele für das laufende Jahr bekannt: Erwartet wird ein Anstieg um mehr als 15% beim Umsatz auf mindestens EUR 1.400 Mio. und bei der Profitabilität soll ein Ergebnis von mindestens EUR 140 Mio. EBITDA erreicht werden. Die Earnings per Share (EPS) sollen 2021 auf rund 1 Euro gesteigert werden. Aufgrund der guten Auftragsentwicklung bekräftigt das Unternehmen auch die Ziele der Agenda 2023 von EUR 2.000 Mio. Umsatz und einer Profitabilität von EUR 220 Mio. EBITDA bei EPS von 1,75 Euro.

Bei den Jahreszielen 2021 baut die S&T AG auf dem erfolgreich abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020 auf. Die vorläufigen Zahlen des Unternehmens indizieren die Übererfüllung der kommunizierten Jahresziele von zumindest EUR 122 Mio. EBITDA bei rund EUR 1.200 Mio. Umsatz. Nachdem auch das 4. Quartal 2020 gut verlaufen ist, sowohl was Ergebnis als auch Cash Flow betrifft, plant der Vorstand der Hauptversammlung im Juni 2021 wieder eine entsprechende Dividende zur Beschlussfassung vorzuschlagen.

Profitabilitätstreiber bleibt 2021 das hochmargige Geschäftssegment "IoT Solutions Europe", wobei man aber auch für das IoT-Geschäft in Nordamerika bei dem Geschäftsbereich "IoT Solutions America" in 2021 von einer weiteren Verbesserung ausgeht. Das erfolgreiche "PEC-Programm" wird im Geschäftsjahr 2021 fortgesetzt und trägt ebenfalls zur Profitabilitäts- und Effektivitätssteigerung sowie Erhöhung der Transparenz bei.

Hannes Niederhauser, CEO der S&T AG: "Unser Geschäft hat sich im abgeschlossenen Corona Jahr sehr gut entwickelt, daher werden wir unsere bereits erhöhte Guidance 2020 sogar noch leicht übertreffen. Für die nächsten Jahre bin ich optimistisch und erwarte auf Basis der gut gefüllten Auftragsbücher eine Forstsetzung des profitablen Wachstumskurses der letzten Jahre."

Der Geschäftsbericht 2020 der S&T AG wird am 25. März 2021 veröffentlicht.

ÜBER DIE S&T AG Der Technologiekonzern S&T AG (www.snt.ag, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern weltweit präsent. Das im TecDAX® und SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich S&T auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Middleware und Services. Eigentechnologien in den Bereichen Smart Factory, Zugfunksysteme, Medizintechnik, Kommunikationslösungen und Smart Energy sowie ein breites Portfolio an IT-Dienstleistungen machen S&T zu einem gefragten Partner für Kunden unterschiedlichster Branchen.

Wien, 19. Jänner 2021

Aussender: S&T AG Adresse: Industriezeile 35, 4021 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Nicole Nagy, Investor Relations Tel.: +43 (1) 801911196 E-Mail: nicole.nagy@snt.at Website: www.snt.at

ISIN(s): AT0000A0E9W5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

