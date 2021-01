Gleich mehrere Spitzenökonomen werden für wichtige Ämter in der Republik Österreich gesucht - erste Namen kursieren. Mit dem Abgang von Martin (Kocher) als IHS-Chef sowie der seit längerem geplanten Übergabe von Christoph (Badelt) an der Spitze des Wifo soll Gerüchte zu Folge die Hauptabteilung Volkswirtschaft in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) in absehbarer Zeit neu besetzt werden. Während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...