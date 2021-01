Die Aareal Bank vermeldete am vergangenen Sonntag eine Gewinnwarnung, nachdem bereits im November der Ausblick für 2020 gesenkt wurde. Anfänglich Verluste konnte die Aktie aber im Laufe des Tages mehr als wettmachen, der Kurs schloss mehr als sieben Prozent im Plus. Verrückte Welt? Nein, für die Freude der Anleger gab es einen Grund."Die Aareal Bank Gruppe wird das Geschäftsjahr 2020 nach heutigem Erkenntnisstand mit einem negativen Konzernbetriebsergebnis in zweistelliger Millionenhöhe abschließen", ...

