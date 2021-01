DGAP-News: cyan AG / Schlagwort(e): Kooperation

cyan AG und Grameenphone verlängern und erweitern Partnerschaft - Vertrag für 100% zusätzliche Lizenzen zur Erweiterung der Benutzerbasis unterzeichnet - Verlängerung der Partnerschaft um mindestens fünf Jahre - Ambitioniertes Kundenwachstum geplant München, 19. Januar 2021 - cyan AG und Grameenphone Ltd., der führende Telekommunikationsdienstleister in Bangladesch, haben ihre Partnerschaft um mindestens weitere fünf Jahre verlängert und einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die dynamische Produktmarke Skitto, die sich mit rein digitalen Angeboten bei niedrigen Tarifen insbesondere an Jugendliche, Studenten und Digital Natives in Bangladesch richtet. Grameenphone plant, die Zahl der Endkunden von Skitto bis Ende 2021 zu verdoppeln. Darüber hinaus ist es klares Ziel, in den folgenden Jahren eine Kundenbasis im zweistelligen Millionenbereich zu erreichen. Der Mobilfunkmarkt in Bangladesch ist extrem dynamisch. Bei 164 Mio. Einwohnern zählt Bangladesch mit 170 Mio. mehr mobile Anschlüsse als Einwohner. Zum Vergleich: 2012 waren es noch 86,5 Mio. Anschlüsse (Quelle: BTRC, UNFPA). Frank von Seth, CEO der cyan AG: "Wir freuen uns sehr, die Verlängerung eines stark erweiterten Vertrages mit unserem Partner Skitto bekanntgeben zu können. Dies ist eine Bestätigung unserer technisch optimal umgesetzten Plattform für diese junge Marke, die heute bereits mehr als eine Millionen Kunden im Mobilfunkstandard 4G betreut. Diese Vertragsverlängerung ist ein wichtiges Signal für unsere Markenpräsenz in Asien und ein großes Vertrauenszeichen in cyan als langfristig orientierter Partner." Über Grameenphone Grameenphone, Teil der Telenor-Gruppe, ist ein führender Telekommunikationsdienstleister in Bangladesch mit mehr als 79 Millionen Abonnenten. Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hat Grameenphone das größte Mobilfunknetz des Landes aufgebaut, das fast 95 Prozent der Bevölkerung des Landes abdeckt. Grameenphone ist an der Dhaka Stock Exchange notiert. Über cyan Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Banken und Versicherern. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur des Geschäftspartners integriert und dann unter seinem Namen ("white labeled") an dessen Endkunden angeboten ("B2B2C"). Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über die Produkte von cyan an mehr als 50 Millionen Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich gewinnen können. cyans Kooperationspartner sind unter anderem der weltweit führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Telekomkonzern Magenta. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. Investorenkontakt: cyan AG

