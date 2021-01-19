The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.01.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.01.2021
ISIN Name
DE0006911605 VPE WERTPAPIERHDLBK
DE000DK0SHW3 DEKA USD FESTZINS 19/21
DE000SLB5722 LDSBK.SAAR IHS S.572
US82481LAB53 SHIRE ACQUIST.I.IE 16/21
USP6480JAG24 MENDOZA, PROV. 16/24 REGS
US251526BP38 DT.BANK NY. NTS DL 18/21
DE000HSH4PL9 HCOB IS 14/21
DE000HSH4WG5 HCOB ZS 2 15/21
XS0973806861 ELISA OYJ 13/21
XS0543411218 KRED.F.WIED.10/21 MTN SK
DE000DZ1J5B2 DZ BANK IS.A350 VAR
DE000HLB3894 LB.HESS.THR.CARRARA01Q/20
DE000HLB39T3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/20
DE000HLB3837 LB.HESS.THR.CARRARA01L/20
DE000HLB3878 LB.HESS.THR.CARRARA01O/20
GB00BYY5F581 TREASURY STK 2021
DE000DDA0WP2 DZ BANK IS.A1267
DE000DDA0QH1 DZ BANK IS.C171 19/29
DE000HLB3860 LB.HESS.THR.CARRARA01N/20
US46556MAB81 ITAU UNIBCO HDG 10/21 MTN
USU9840VAD56 XPO LOGISTICS 15/22 REGS
XS1019709069 DEXIA CL 14/21 MTN
DE000A2E4D18 SACHSEN-ANH.LS.A. 20/21
US105756BS83 BRAZIL 10/21
US94974BFR69 WELLS FARGO 2021 MTN
US05565QBU13 BP CAP.MKTS 2021
NZIBDDT010C0 WORLD BK 16/21 MTN
US05565QCZ90 BP CAP.MKTS 2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.01.2021
ISIN Name
DE0006911605 VPE WERTPAPIERHDLBK
DE000DK0SHW3 DEKA USD FESTZINS 19/21
DE000SLB5722 LDSBK.SAAR IHS S.572
US82481LAB53 SHIRE ACQUIST.I.IE 16/21
USP6480JAG24 MENDOZA, PROV. 16/24 REGS
US251526BP38 DT.BANK NY. NTS DL 18/21
DE000HSH4PL9 HCOB IS 14/21
DE000HSH4WG5 HCOB ZS 2 15/21
XS0973806861 ELISA OYJ 13/21
XS0543411218 KRED.F.WIED.10/21 MTN SK
DE000DZ1J5B2 DZ BANK IS.A350 VAR
DE000HLB3894 LB.HESS.THR.CARRARA01Q/20
DE000HLB39T3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/20
DE000HLB3837 LB.HESS.THR.CARRARA01L/20
DE000HLB3878 LB.HESS.THR.CARRARA01O/20
GB00BYY5F581 TREASURY STK 2021
DE000DDA0WP2 DZ BANK IS.A1267
DE000DDA0QH1 DZ BANK IS.C171 19/29
DE000HLB3860 LB.HESS.THR.CARRARA01N/20
US46556MAB81 ITAU UNIBCO HDG 10/21 MTN
USU9840VAD56 XPO LOGISTICS 15/22 REGS
XS1019709069 DEXIA CL 14/21 MTN
DE000A2E4D18 SACHSEN-ANH.LS.A. 20/21
US105756BS83 BRAZIL 10/21
US94974BFR69 WELLS FARGO 2021 MTN
US05565QBU13 BP CAP.MKTS 2021
NZIBDDT010C0 WORLD BK 16/21 MTN
US05565QCZ90 BP CAP.MKTS 2022
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