DJ Nach Edeka jetzt auch für alle anderen Händler - Hanauer Teehändler wagt den Schritt - AURESA eröffnet Tee-Online-Shop für Geschäftskunden

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hanau (pts009/19.01.2021/08:45) - Am 15.12.2018, also vor über zwei Jahren, eröffnete der Hanauer Teehändler AURESA seinen Online-Shop https://www.auresa.de . Das Angebot an grünen Tees, schwarzen Tees, Kräutertees und Früchtetees war bisher ausschließlich privaten Endkunden vorbehalten. Doch das soll sich jetzt ändern, denn ab heute öffnet AURESA seinen Shop auch für Händler.

Die unendliche Vielfalt des Tees entdecken

Unter https://www.auresa.de/b2b können Geschäftskunden auf den Tee-Online-Shop zugreifen und haben dabei die gleiche Auswahl an Tee, wie sie auch Privatkunden zur Verfügung steht. So gehören neben klassischen grünen und schwarzen Tees auch zahlreiche Teemischungen mit Früchten, Gewürzen und sogar Schokolade zum Sortiment von AURESA. Das Angebot des Teehändlers deckt dabei die verschiedensten Bedürfnisse und Geschmäcker ab: koffein- und zuckerfreie Kräuter- und Früchtetees für Kinder, spezielle Teemischungen für Schwangere und Stillende, säurearme Tees, vegane Tees und auch zahlreiche Teesorten aus kontrolliert biologischem Anbau. So findet garantiert jeder Händler den passenden Tee für seine Zielgruppe.

Händler können die bei AURESA erhältlichen Tees in drei unterschiedlichen Varianten erwerben. So sind sowohl die wiederverwendbaren und dekorativen Gläser mit Korkverschluss als auch die wiederverschließbaren und recycelbaren Standbodenbeutel aus Kraftpapier beispielsweise in 6er-Gebinden erhältlich. Großpackungen aus Schlauchfolie mit einem Inhalt von einem Kilo werden einzeln angeboten. Während sich die ersten beiden Varianten perfekt für Ladenregale im Einzelhandel eignen, sind die Großpackungen eine ideale Verpackungslösung für Cafés, Restaurants oder Hotels. Im B2B-Onlineshop von AURESA gibt es keinen Mindestbestellwert und die Versandkosten sind nach Gewicht gestaffelt. Ab einem Warenwert von 150 Euro ist der Versand sogar kostenlos.

"Für Geschäftskunden bieten wir bereits die Möglichkeit zur Bestellung per Katalog. Die Handelswelt wandelt sich jedoch immer mehr zum Digitalen. Dieser Wandel geht natürlich auch an uns nicht spurlos vorüber. Deshalb haben wir uns entschieden, neben dem Web-Katalog einen B2B-Online-Shop anzubieten. Die Vorteile eines Online-Shops liegen dabei ganz klar auf der Hand. Händler finden dort wesentlich mehr Produktinformationen als in einem Produktkatalog. Und auch der Bestellprozess verläuft deutlich einfacher. Statt dem Ausfüllen und Absenden eines Bestellformulars, sind jetzt nur noch wenige Mausklicks nötig", so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA.

AURESA - fair, umweltfreundlich und klimaneutral

Sämtliche Tees von AURESA stammen aus fairem Handel. Das bedeutet, dass alle an der Teeproduktion beteiligten Personen eine faire Behandlung und einen gerechten Lohn erhalten. Zudem ist der Teehändler Kooperationspartner von Eden Reforestation Projects, pflanzt für jeden verkauften Tee einen Baum und beteiligt sich so an der Wiederaufforstung gerodeter Wälder. Sowohl Geschäfts- als auch Privatkunden erhalten ihren bestellten Tee mit DHL GoGreen und damit komplett CO2-neutral. Des Weiteren werden sowohl Bürogebäude als auch Lager und Shopserver von AURESA gänzlich mit Ökostrom betrieben. So garantiert der Teehändler einen Teegenuss mit bestem Gewissen.

(Ende)

Aussender: AURESA e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 9911930 E-Mail: presse@auresa.de Website: www.auresa.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210119009 ]

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2021 02:46 ET (07:46 GMT)