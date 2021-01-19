BERENBERG SENKT CTS EVENTIM AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 58 (45) EURCOMMERZBANK STARTET INSTONE REAL ESTATE MIT 'BUY' - ZIEL 26 EURCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 170 (124) EUR - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK SENKT EVOTEC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 29 EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 44 (45) EUR - 'BUY' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 525 (475) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 3,10 (2,90) EUR - 'OVERWEIGHT' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 14300 (10400) PENCE - 'HOLD'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BP AUF 380 (365) PENCE - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 10,50 (10) EUR - 'UNDERPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR PRUDENTIAL AUF 1750 (1350) PENCE - 'OUTPERFORM' CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 1815 (1715) PENCE - 'OUTPERFORM' ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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