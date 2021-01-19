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WKN: A2E4K4 ISIN: DE000A2E4K43 Ticker-Symbol: DHER 
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19.01.21
10:02 Uhr
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DELIVERY HERO SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DELIVERY HERO SE 5-Tage-Chart
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130,25130,3510:18
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5-Tage-Chart
ASML
ASML HOLDING NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ASML HOLDING NV438,85-0,17 %
DELIVERY HERO SE129,45-0,46 %
EVOTEC SE28,740-2,71 %
INSTONE REAL ESTATE GROUP AG21,100+0,96 %
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