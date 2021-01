Was sich am Montag bereits angekündigt hatte, setzte sich nach der gestrigen Zwischenerholung fort. Die sich verschärfenden Corona-Maßnahmen schlugen den Investoren weiter aufs Gemüt. Die langsamen Impffortschritte in Kombination mit ansteckenderen Coronavirus-Mutationen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass sich die erhoffte Konjunkturerholung verzögert.Hinzu kommt, dass heute in den USA einige wichtige Unternehmenszahlen gemeldet werden, vor denen sich einige Anleger nicht weit aus dem Fenster lehnen wollten. So melden heute nach Börsenschluss Apple und Facebook ihre Quartalszahlen, ebenso berichtet Tesla über den Geschäftsgang im abgelaufenen Quartal.Der deutsche Aktienmarkt gab in der Breite nach und der DAX hatte heute nur eine grüne Zahl, und das war die Deutsche Telekom mit einem Plus von 0,63 %. Zu Handelsschluss stand er 251 Punkte bzw. 1,81 % im Minus bei 13.620 Punkten. In den USA liegt der Dow Jones Industrial aktuell mit 325 Punkten bzw. 1,05 % im Minus.

