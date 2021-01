Starke News bei Thyssenkrupp, Neue Ziele bei Infineon von den Banken und Bayer unterstreicht sein Angebot bei der Impfstoffproduktion. Diese Themen sehen Sie ausführlich im Marktgespräch der LS-X am 19.1.21. Marktgespräch aus dem Handel Was waren die Details im Videogespräch mit Andreas Bernstein? Nachfolgend gehen wir auf den DAX, die Stimmung am Markt und insbesondere auf die Aktien von Infineon, Thyssenkrupp und Bayer in Textform ein. DAX schaut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...