Die Welt schaut auf Amtseinführung von Joe Biden

Zwar könnte es im Zuge der Amtseinführung von Joe Biden erneut zu vereinzelten Ausschreitungen kommen, jedoch dürften die Sicherheitskräfte anders als am 6. Januar besser vorbereitet sein. Zudem sicherte der amtierende Vizepräsident Mike Pence eine würdige Amtsübergabe zu.

Sofortige Auswirkungen an den Börsen dürften sich kaum ergeben, auch wenn Börsianer wohl sehnlichst erste Impulse durch die neue Regierung erwarten. Neben dem zusätzlichen Fiskalpaket zur Stützung des Konsums, für kleinere Unternehmen und Kommunen sowie zur Bekämpfung der Pandemie bzw. zur Unterstützung der Impfkampagnen, wird eine der ersten Amtshandlungen Bidens die Implementierung einer weiter greifenden Maskenpflicht sowie die Verlängerung des vorübergehenden Kündigungsschutzes für säumige Mieter sein.

Weitere Unterstützung von fiskalischer Seite und gezieltere Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus sind dringend geboten, denn die Auswirkungen der dritten und größten Welle der Corona-Pandemie in den USA zeigen sich immer deutlicher auch in der Realwirtschaft. So ist die Erholung des Arbeitsmarktes zuletzt ins Stocken geraten.

