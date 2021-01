Das Magazin "Focus" berichtet über vermeintlichen Missbrauch der deutsche Elektroauto-Förderung in Dänemark. Professionelle Autohändler sprechen demnach im Internet oder auf Parkplätzen in Deutschland gezielt E-Auto-Halter an, um deren vom deutschen Staat subventionierten Fahrzeuge zu attraktiven Preisen anzukaufen. In Kombination mit der Innovationsprämie könnten deutsche Fahrzeugbesitzer dann gute ...

