Baden-Baden (ots) - Daheimbleiben war das Gebot des Jahres 2020. Und wie ließe sich die Zeit dort besser vertreiben als mit einem schönen Film? Die erfolgreichsten von ihnen sind jetzt in den offiziellen deutschen Video-Jahrescharts 2020, ermittelt von GfK Entertainment, gelistet - und sprechen kleine und große Cineasten gleichermaßen an. Disney-Fans können sich gleich doppelt freuen, denn der Animationsstreifen "Die Eiskönigin 2" und der SciFi-Kracher "Star Wars: Episode IX - Der Aufstieg Skywalkers" stellen die meistverkauften DVDs des Jahres. Die Plätze drei bis fünf belegen die deutsche Komödie "Das perfekte Geheimnis", das Abenteuer-Sequel "Jumanji: The Next Level" sowie die "Harry Potter Complete Collection Jahre 1-7".



In den Blu-ray-Jahrescharts landen "Star Wars: Episode IX - Der Aufstieg Skywalkers" (zwei) und "Die Eiskönigin 2" (drei) ebenfalls auf dem Podium - müssen sich aber der düsteren Comicverfilmung "Joker" mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle geschlagen geben. Der finale "Rambo"-Streifen "Rambo: Last Blood" (vier) und die Horror-Neuauflage "ES: Kapitel 2" (fünf) komplettieren die Top 5.



