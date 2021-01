Die beiden Autobauer gründen ein Joint Venture, um den wachsenden chinesischen Markt zu bedienen. Bis Ende 2021 soll das lokal produzierte Portfolio zwölf Modelle umfassen. Audi konkretisiert die zuvor bereits verkündete Zusammenarbeit: So sollen Audi und VW China 60 Prozent der Anteile und FAW 40 Prozent an dem neuen Unternehmen halten. Seinen Sitz erhält es wie das bestehende Joint Venture zwischen FAW und VW in Changchun. Wenn die Regulierungsbehörden die Gründung genehmigt haben, soll das Gemeinschaftsunternehmen ab 2024 rein elektrische Audis produzieren. Sie ...

